На Одещині провели навчання тактичної групи військ берегової оборони українських ВМС

У період з 28 липня по 1 серпня одна з тактичних груп військ берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України провела планові навчання. Підрозділи провели багатокілометрові марші територією південно-західних районів Одеської області й тактичні навчання на військовому полігоні в районі міста Болград.

"В ході навчань вдалося удосконалити маршову і тактичну підготовку, польовий вишкіл особового складу, відпрацювати взаємодію з морською авіацією та підрозділами Державної прикордонної служби України", — зазначив командир тактичної групи майор Володимир Баранюк.

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Офіцер додав, що підрозділи морської піхоти після передислокації з території тимчасово окупованого Криму, доукомплектування і проходження бойового злагодження на полігонах подібні завдання виконували вперше, тому особовий склад діяв з великим піднесенням.

За його словами, військовослужбовці тактичної групи на усіх етапах навчань відчували доброзичливе ставлення до себе з боку місцевого населення.

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У Командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України надають великого значення проведеним заходам. Тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу — першого заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Андрій Тарасов високо оцінив дії особового складу тактичної групи під час навчань і зазначив, що подібні заходи будуть проводитися і надалі.