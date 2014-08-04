В РНБО закликають людей виїжджати із захоплених терористами населених пунктів
В РНБО закликають жителів окупованих терористами населених пунктів у східних областях України за можливості залишати ці території, щоб убезпечити себе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, на тимчасово захоплених територіях сходу терористи грабують місцеве населення, викрадають людей та захоплюють приватні будівлі і транспорт.Читайте такожУ штабі АТО розповіли про шляхи евакуації з Донецька, Луганська та Горлівки
“У зв'язку з цим ми закликаємо місцевих жителів залишити захоплені терористами території. Для прийому вимушених переселенців біля Донецька в селі Дачне Маріїнського району та в місті Щастя Луганської області розгорнуто два додаткових пункти для зустрічі осіб, які переміщуються гуманітарними коридорами”, - сказав Лисенко.
Він зазначив, що такими коридорами вже скористалися 967 жителів Луганщини.