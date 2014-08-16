За добу в боях з терористами загинуло троє військовослужбовців, 13 поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, внаслідок бойових дій за минулу добу загинуло троє та поранено 13 українських військових.

За словами Лисенка, «протягом доби Збройні Сили України 27 разів вступали в вогневий контакт з терористами. Це відбувалося в районі населених пунктів Орлово-Іванівка, Красногурівка, Новоіванівка, Петровське, Червоний Яр, Придорожнє, Ясинувате, Друзівське, Христофорівка, Авдіївка, Берегове, Іловайськ та Котельникове».

Він також повідомив, що «ситуація на сході України лишається напруженою під Донецьком та Луганськом, Горлівкою, Первомайськом, Іловайськом та Красним Лучем».