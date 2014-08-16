Cитуація в Луганську критична − міськрада
11:27, 16 серпня 2014Суспільство
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14-ий день Луганськ перебуває в критичній ситуації: в місті немає водопостачання, електроенергії, не працює мобільний та стаціонарний зв’язок, повідомляє на своєму сайті Луганська міська рада.
В Луганську повідомляють про інтенсивні артилерійські обстріли / Romas Vitaly / facebook.com
За цією інформацією, місцеві мешканці повідомляють про інтенсивні артилерійські обстріли та пожежу у місцевому будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». З продуктів харчування в місті лишилося лише найнеобхідніше, у Луганськ не постачають ліки та бензин.
Про це пише "Радіо Свобода".
Банки у місті не працюють, не виплачуються пенсії, зарплати та соціальні виплати.
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Прес-служба антитерористичної операції наголошує, що українські військові не вели і не ведуть обстрілів житлових кварталів міст.
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