Cитуація в Луганську критична − міськрада

11:27, 16 серпня 2014
Суспільство
2 0

14-ий день Луганськ перебуває в критичній ситуації: в місті немає водопостачання, електроенергії, не працює мобільний та стаціонарний зв’язок, повідомляє на своєму сайті Луганська міська рада.

В Луганську повідомляють про інтенсивні артилерійські обстріли / Romas Vitaly / facebook.com

За цією інформацією, місцеві мешканці повідомляють про інтенсивні артилерійські обстріли та пожежу у місцевому будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». З продуктів харчування в місті лишилося лише найнеобхідніше, у Луганськ не постачають ліки та бензин.

Про це пише "Радіо Свобода".

Банки у місті не працюють, не виплачуються пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Читайте такожУ Донецьку працюють всі життєво важливі комунальні служби – міськрада

Прес-служба антитерористичної операції наголошує, що українські військові не вели і не ведуть обстрілів житлових кварталів міст.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter