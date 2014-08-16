Cитуація в Луганську критична − міськрада

За цією інформацією, місцеві мешканці повідомляють про інтенсивні артилерійські обстріли та пожежу у місцевому будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». З продуктів харчування в місті лишилося лише найнеобхідніше, у Луганськ не постачають ліки та бензин.

Про це пише "Радіо Свобода".

Банки у місті не працюють, не виплачуються пенсії, зарплати та соціальні виплати.

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Прес-служба антитерористичної операції наголошує, що українські військові не вели і не ведуть обстрілів житлових кварталів міст.