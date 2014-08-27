Тривають заходи третьої хвилі часткової мобілізації

За словами заступника військового комісара Дніпропетровського обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом підполковника Сергія Полуцигана, призовників набирають за спеціальностями, які зараз потрібні українському війську.

— Перевагу у відборі ми надаємо особам з досвідом військової служби і ведення бойових дій, та чоловікам, які раніше проходили службу у підрозділах спеціального призначення, повітряно-десантних військ, морської піхоти тощо.

Також у військкоматах активізовано роботу з формування особовим складом та технікою батальйону територіальної оборони.

— Вже призначені на посади командир підрозділу та його заступники, відібрані досвідчені офіцери по роботі з особовим складом. Лави щойно створеної бойової одиниці поповнила навіть жінка, яка має медичний фах, — повідомив підполковник Сергій Полуциган.

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А у Запорізькій області частину військовозобов’язаних добровольців уже відправлено до одного з навчальних центрів Збройних Сил України, де протягом 10 днів вони пройдуть курс навчання та відновлення практичних навичок за військово-обліковою спеціальністю. Потім вони будуть відправлені для проходження військової служби до військових частин. Іншу групу військовозобов’язаних направлено для проходження військової служби до однієї з військових частин Національної гвардії України. Крім того, добровольці поповнили лави 23 батальйону територіальної оборони.

Загалом під час проведення третьої черги мобілізації із Запорізької області було мобілізовано понад 2600 військовозобов’язаних-добровольців.

На Сумщині до розташування інженерного полку прибуло понад 200 мобілізованих військовослужбовців. Переважна більшість — це чоловіки, які свого часу проходили строкову військову службу, брали участь у миротворчих місіях. З усіма мобілізованими військовослужбовцями було проведено заняття з бойової підготовки, злагодження підрозділів, виконання навчальних вправ з вогневої підготовки з пістолета й автомата. Також військові пройшли курси підготовки з підривної справи і понтонних переправ через водні перешкоди.