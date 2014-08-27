Тривають заходи третьої хвилі часткової мобілізації
На Дніпропетровщині активно тривають заходи третьої хвилі часткової мобілізації. Сотні призовників та добровольців щодня прибувають до обласного військкомату через районні військові комісаріати області для проходження співбесід та медичних комісій.
За словами заступника військового комісара Дніпропетровського обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом підполковника Сергія Полуцигана, призовників набирають за спеціальностями, які зараз потрібні українському війську.
— Перевагу у відборі ми надаємо особам з досвідом військової служби і ведення бойових дій, та чоловікам, які раніше проходили службу у підрозділах спеціального призначення, повітряно-десантних військ, морської піхоти тощо.
Також у військкоматах активізовано роботу з формування особовим складом та технікою батальйону територіальної оборони.
— Вже призначені на посади командир підрозділу та його заступники, відібрані досвідчені офіцери по роботі з особовим складом. Лави щойно створеної бойової одиниці поповнила навіть жінка, яка має медичний фах, — повідомив підполковник Сергій Полуциган.
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А у Запорізькій області частину військовозобов’язаних добровольців уже відправлено до одного з навчальних центрів Збройних Сил України, де протягом 10 днів вони пройдуть курс навчання та відновлення практичних навичок за військово-обліковою спеціальністю. Потім вони будуть відправлені для проходження військової служби до військових частин. Іншу групу військовозобов’язаних направлено для проходження військової служби до однієї з військових частин Національної гвардії України. Крім того, добровольці поповнили лави 23 батальйону територіальної оборони.
Загалом під час проведення третьої черги мобілізації із Запорізької області було мобілізовано понад 2600 військовозобов’язаних-добровольців.
На Сумщині до розташування інженерного полку прибуло понад 200 мобілізованих військовослужбовців. Переважна більшість — це чоловіки, які свого часу проходили строкову військову службу, брали участь у миротворчих місіях. З усіма мобілізованими військовослужбовцями було проведено заняття з бойової підготовки, злагодження підрозділів, виконання навчальних вправ з вогневої підготовки з пістолета й автомата. Також військові пройшли курси підготовки з підривної справи і понтонних переправ через водні перешкоди.