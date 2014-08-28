У Дніпропетровській області триває бойове злагодження призовників третьої хвилі

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Відновлювати навички бійцям допомагали досвідчені офіцери оперативного командування «Південь». За словами офіцерів, бойове злагодження проходило з одиночної і колективної підготовки.

Читайте такожТривають заходи третьої хвилі часткової мобілізації"Захисники Вітчизни вивчали тактико-технічні характеристики штатного озброєння та бойової техніки, тактику ведення бойових дій та взаємодію між підрозділами, водіння бойових машин в умовах складної місцевості. Також військовослужбовці відновили знання з надання першої медичної допомоги та провели евакуацію пораненого з поля бою тощо", - розповіли офіцери.

Під час підготовки мобілізованих військовослужбовців враховувався бойовий досвід застосування військ в ході проведення антитерористичної операції на сході країни.