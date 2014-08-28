У Дніпропетровській області триває бойове злагодження призовників третьої хвилі
Лави одного з підрозділів бойового забезпечення військ Збройних Сил України поповнили військовики, які раніше проходили службу у частинах спеціального призначення, повітряно-десантних військах, розвідувальних підрозділах і морській піхоті.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Відновлювати навички бійцям допомагали досвідчені офіцери оперативного командування «Південь». За словами офіцерів, бойове злагодження проходило з одиночної і колективної підготовки.
Читайте такожТривають заходи третьої хвилі часткової мобілізації"Захисники Вітчизни вивчали тактико-технічні характеристики штатного озброєння та бойової техніки, тактику ведення бойових дій та взаємодію між підрозділами, водіння бойових машин в умовах складної місцевості. Також військовослужбовці відновили знання з надання першої медичної допомоги та провели евакуацію пораненого з поля бою тощо", - розповіли офіцери.
Під час підготовки мобілізованих військовослужбовців враховувався бойовий досвід застосування військ в ході проведення антитерористичної операції на сході країни.