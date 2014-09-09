У РНБО назвали 6 міст Донбасу, в яких зберігається найбільш напружена обстановка (карта АТО)

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Найбільш небезпечна ситуація залишається у 6 містах Донбасу: в Донецьку (аеропорт), Дебальцевому, Сєверодонецьку, Щасті, Фащівці, Авдіївці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, станом на 9 вересня 2014 року, незважаючи на режим припинення вогню, обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою.

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«Бойовики порушують досягнуті домовленості та в окремих місцях продовжують обстріли позицій сил АТО. Українські військові суворо дотримуються умов перемир’я і відкривають вогонь тільки у відповідь. Нашими військовослужбовцями здійснюється укріплення рубежів, триває відновлення бойового потенціалу військ», - додав Лисенко.

«Найбільш небезпечною обстановка залишається в районах Донецька (аеропорт), Дебальцевого, Сєверодонецька, Щасті, Фащівці, Авдіївці. Зокрема, факт порушення перемир’я терористами у районі н.п. Щастя зафіксовано спостерігачами ОБСЄ», - наголосив речник РНБО.