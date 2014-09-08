Бойовики обстріляли Дебальцеве
14:53, 08 вересня 2014Політика
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Сьогодні близько 12.50 почався обстріл міста Дебальцеве Донецької області.
REUTERS
Про це LB.ua повідомили військовослужбовці, які перебували в розташованому неподалік таборі АТО. За їх словами, стріляли з "Градів" і гаубиць Д-30. Про постраждалих в даний час нічого не відомо.
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Крім того, були обстріляні позиції українських артилеристів поруч з Дебальцеве.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні військовий журналіст Роман Бочкала повідомив, що батальйони територіальної оборони №11, №25, а також Київ-2, які знаходяться в Дебальцеве, потребують негайної допомоги. Їх обстрілюють війська РФ, можливий штурм.
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