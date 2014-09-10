Житомирські жінки закликали росіянок стати на захист миру

Зі слів учасників заходу, акція була організована за покликом серця українських матерів та жінок. "Наша мета - бути почутими матерями, жінками, громадянами Росії. Ми не хочемо, щоб гинули ні їхні, ні наші діти. Закликаємо росіянок до миру та припинення війни. Ми - два слов’янських народи, яким ця війна не потрібна", - зауважила учасниця акції, член громадської організації "Матері Майдану" Вікторія Артеменко.



Відео- та фотозвіти про акцію будуть опубліковані у мережі інтернет, щоб росіянки мали змогу їх побачити і зробити висновки, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. Після поширення матеріалів про цей захід організатори очікують відповіді від жінок Росії. Основні меседжі до росіянок були написанні на плакатах: "Ми хочемо аби народжувалися діти", "Дяди-солдаты, не стреляйте", "Мы за мир!", "Не залишайте нас без батьків", "Врятуйте ваших синів", "Нет войне", "Не вбивайте Україну", "Спасите ваших сыновей", "Нам потрібен мир. Ми всі за мир".



Акція житомирських жінок не залишала байдужими навіть перехожих, які зупинялися аби теж долучитися до цієї ініціативи. Кожен охочий мав змогу висловитися та звернутися до громадян Росії.

Також жінки Житомирщини зазначають, що підтримують мирний план Президента України щодо врегулювання ситуації на сході країни.