Одеські військові медики надали медичну допомогу понад 530 учасникам АТО

З початком проведення антитерористичної операції колектив Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що в Одесі, надав висококваліфіковану медичну допомогу понад 530 військовослужбовцям, які отримали травми та поранення, захищаючи територіальну цілісність нашої держави на сході України.

Про це повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру заслужений лікар України полковник медичної служби Володимир Майданюк. Офіцер також наголосив, що на даний час на стаціонарному лікуванні в клініках і відділеннях Центру знаходиться майже 230 військовослужбовців-учасників АТО. У багатьох із них діагностовано поранення верхніх і нижніх кінцівок, черевної порожнини, шиї та голови.

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За словами військового медика, після реалізації Мирного плану Президента України — Верховного Головнокомандувача ЗС України Петра Порошенка та досягнутих домовленостей про припинення вогню кількість госпіталізованих українських військових із зони проведення АТО зменшилась.

"Такий факт, звісно, додає оптимізму. Так, за час ведення бойових дій у двох східних областях України медичний персонал нашого Центру набув необхідного досвіду з лікування бойової травми в стаціонарних і польових умовах, і ми готові до виконання завдань за призначенням. Але дуже хотілося б, щоб в подальшому наші військовослужбовці поверталися додому без поранень, живими та здоровими", — наголосив Майданюк.