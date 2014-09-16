У військових частинах відновлюють бойову техніку

19:39, 16 вересня 2014
Військо
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Колективи військових частин 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил відновлюють бойову техніку у визначених районах.

mil.gov.ua

"Зараз відновлюється бойова техніка, яка працювала у районах проведення антитерористичної операції та отримала певні пошкодження", - зазначив командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Завдяки налагодженій системі вдається проводити ремонтні заходи в найкоротші терміни. Акцент при цьому робиться не на кількість, а на якість.

mil.gov.ua

Варто додати, що тільки у танковому батальйоні однієї з механізованих бригад протягом останнього часу було відремонтовано та поставлено в стрій 6 танків, які вже найближчим часом повернуться в райони проведення АТО.

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