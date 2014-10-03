Порошенко: Держава робить все для посилення армії

Звертаючись до військовослужбовців, Президент зазначив, що Україна, можливо, переживає сьогодні найскладніший етап у житті держави – весь український народ захищає територіальну цілісність, суверенітет та незалежність, передає офіційний сайт Президента України.

Президент відзначив особливу роль військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичний операції. «Успіх кожної операції залежить від професійної підготовки та особистих якостей військових», - наголосив Президент.

Петро Порошенко відзначив внесок Академії Сухопутних військ у формування нового покоління військових. За час ведення бойових дій 62 офіцери-випускники Академії відзначені державними нагородами, серед яких – Герой України Євген Зеленський. «Впевнений, що на таких прикладах мають виховуватися нові покоління українських героїв», - сказав Президент.

Першочерговим завданням держави Петро Порошенко назвав реформування оборонного сектору. «До кінця року до Парламенту буде передано план, яким чином нам реформувати оборонний сектор, значно підвищити ефективність Збройних Сил і силових підрозділів, як зробити їх добре забезпеченими, мобільними та високооснащеними», - повідомив Президент.

На переконання Глави держави, необхідно змінювати застарілі підходи у підготовці Збройних Сил та використовувати нові методи, які застосовуються країнами НАТО. Саме для цього, зазначив Президент, затверджено спеціальні програми підготовки та оснащення українських військових.

Петро Порошенко високо оцінив дії аеромобільних військ під час проведення АТО. Він зазначив, що Збройні Сили, Нацгвардія, прикордонники, спеціальні загони ефективно використовують режим припинення вогню для підвищення обороноздатності та ефективності армії.

Глава держави висловив переконання, що українське військо і надалі демонструватиме свої найкращі якості, а держава, в свою чергу, збільшуватиме підтримку оборонного комплексу та військових. «Держава перевела економіку на військові рейки і віддає все, що може, для того, щоб українська армія була найсильнішою», - наголосив він.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, які проявили мужність та героїзм в зоні проведення антитерористичної операції.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеню нагороджені молодший сержант Вадим Масовець, старший солдат Володимир Сірків та старший солдат Андрій Шевчук.

Також Президент оглянув експозиції музею Академії.