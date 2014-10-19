Полторак наказав невідкладно забезпечити війська новими зразками зброї

На цьому міністр наголосив сьогодні під час ознайомлення із найсучаснішими зразками американських військових наметів, повідомили УНІАН у прес-службі МОУ.

«Ситуація у країні вимагає щонайменше у тричі швидше приймати рішення щодо всебічного забезпечення Збройних сил України, та, особливо військовослужбовців, які виконують бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції», - підкреслив Полторак.

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За його словами, «ліквідація бюрократичних перешкод, які заважають швидкому впровадженню новітньої зброї, техніки та зразків тилового забезпечення - це вимога Президента України, і очікування тисяч військовослужбовців, які виконують бойові завдання на сході країни».

«Тому в оборонному відомстві здійснюються практичні кроки для вирішення існуючих проблем», - запевнив міністр.

Ознайомившись із представленою військовою продукцією, Полторак зауважив, що вона випробувана арміями багатьох країн світу, тож представляє інтерес й для українських військовослужбовців.

«Варто зазначити, що презентовані представниками однієї з компаній - світового виробника зразки наметів, мають модульний характер і збираються в необхідній конфігурації залежно від потреб. За допомогою цього обладнання можливе розгортання казарм, мобільних госпіталів та операційних, командно-штабних пунктів, інших необхідних приміщень. Такі споруди облаштовані освітленням, системою кондиціонування та обігріву, і здатні забезпечити комфортне проживання військовослужбовцям у польових умовах, у тому числі взимку», - сказав глава оборонного відомства.

«Якість презентованої продукції буде оцінена за додатковими вимогами, і після відповідних випробувань, будуть прийняті відповідні рішення щодо її придбання», - зазначив Полторак.