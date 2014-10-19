Полторак наказав невідкладно забезпечити війська новими зразками зброї
Міністр оборони України Степан Полторак поставив завдання посадовцям Міноборони та Генерального штабу невідкладно внести зміни в існуючі нормативно-правові документи, які визначають терміни забезпечення війська новими зразками зброї, військової техніки та тилового майна.
На цьому міністр наголосив сьогодні під час ознайомлення із найсучаснішими зразками американських військових наметів, повідомили УНІАН у прес-службі МОУ.
«Ситуація у країні вимагає щонайменше у тричі швидше приймати рішення щодо всебічного забезпечення Збройних сил України, та, особливо військовослужбовців, які виконують бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції», - підкреслив Полторак.
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За його словами, «ліквідація бюрократичних перешкод, які заважають швидкому впровадженню новітньої зброї, техніки та зразків тилового забезпечення - це вимога Президента України, і очікування тисяч військовослужбовців, які виконують бойові завдання на сході країни».
«Тому в оборонному відомстві здійснюються практичні кроки для вирішення існуючих проблем», - запевнив міністр.
Ознайомившись із представленою військовою продукцією, Полторак зауважив, що вона випробувана арміями багатьох країн світу, тож представляє інтерес й для українських військовослужбовців.
«Варто зазначити, що презентовані представниками однієї з компаній - світового виробника зразки наметів, мають модульний характер і збираються в необхідній конфігурації залежно від потреб. За допомогою цього обладнання можливе розгортання казарм, мобільних госпіталів та операційних, командно-штабних пунктів, інших необхідних приміщень. Такі споруди облаштовані освітленням, системою кондиціонування та обігріву, і здатні забезпечити комфортне проживання військовослужбовцям у польових умовах, у тому числі взимку», - сказав глава оборонного відомства.
«Якість презентованої продукції буде оцінена за додатковими вимогами, і після відповідних випробувань, будуть прийняті відповідні рішення щодо її придбання», - зазначив Полторак.