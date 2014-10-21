За добу в зоні АТО поранено 4 військових
13:07, 21 жовтня 2014Військо
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За добу в зоні АТО на сході України отримали поранення 4 українських військових, загиблих немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу на сході України втрат серед українських військових немає, четверо українських вояків отримали поранення.
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