За добу в зоні АТО поранено 4 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу на сході України втрат серед українських військових немає, четверо українських вояків отримали поранення.

Читайте такожБойовики безуспішно намагаються витіснити сили АТО з траси БахмутівкаЯк повідомляв УНІАН, вчора бойовики активно обстрілювали блокпости українських військових у зоні АТО.