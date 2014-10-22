До Генштабу залучать безпосередніх учасників АТО

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

«Сьогодні частково мною прийнято рішення щодо залучення до Генерального штабу, до Міністерства оборони тих людей, які безпосередньо виконували завдання в зоні АТО, з яких, на жаль, хтось втратив там своє здоров’я. Але вони розуміють правильно ситуацію, вони правильно оцінюють, вони правильно працюють», – заявив Полторак.

Раніше міністр оборони заявив, що серед українських військових існує кокнкуренція за право захищати донецький аеропорт.