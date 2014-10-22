«Укроборонпром» перейде на стандарти НАТО

Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на першого заступника керівника «Укроборонпрому» Сергія Пінькаса.

«Це європейська практика. По-перше, необхідне запозичення технологій, а по-друге - розуміння, хто виступатиме інвестором і яким буде державне замовлення», - цитує прес-служба Пінькаса.

За його словами, техніка, яка перебуває на озброєнні української армії, виготовлена ще за радянських часів, тому використання стандартів НАТО сьогодні є пріоритетним завданням, вирішення якого дасть змогу переоснастити армію, суттєво підвищивши рівень обороноздатності держави.

За даними прес-служби, організація роботи за міжнародними стандартами - одна із стратегічних цілей розвитку «Укроборонпрому».

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У повідомленні також сказано, що на сьогодні близько 60 основних підприємств - учасників концерну, запроваджують систему управління якістю ISO 9001. Ці стандарти допоможуть структурувати менеджмент, фінанси, уніфікувати виробничі процеси, включаючи внутрішній аудит. Найближчим часом «Укроборонпром» працюватиме як єдина корпоративна система європейського зразка, а наступним кроком стане перехід на стандарти НАТО у виробництві озброєння.

Як повідомляв УНІАН, «Укроборонпром» в 2015 році планує збільшити обсяг вироблюваної продукції з 13 млрд грн, запланованих цього року, до 17 млрд грн.

«Укроборонпром» за підсумками 2013 року одержав чистий прибуток у розмірі 475 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб`єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації й утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.