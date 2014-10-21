"Укроборонпром" веде переговори з компанією із США про будівництво сучасного заводу боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у вівторок у Києві повідомив генеральний директор концерну Роман Романов.

"Щонайменше десь із шістьма компаніями ми ведемо переговори з приводу створення підприємства з випуску боєприпасів", - сказав він, зазначивши, що на сьогоднішній день боєприпасів в Україні достатньо, але зважаючи на ведення бойових дій цей ресурс вичерпний. Романів наголосив, що такий завод можна побудувати протягом двох років.

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Зокрема, глава концерну розповів про переговорний процес з американською компанією АТК, яка забезпечує 80% потреби армії США у боєприпасах.

Крім того, він розповів про візит кілька тижнів тому української делегації до Азербайджану, де будується сучасний завод з виробництва боєприпасів.

"Там теж проведена зустріч із тією компанією, яка допомагає Азербайджану поставити це виробництво", - сказав Романів.

За його словами, першим сигналом для ініціювання будівництва такого підприємства стало захоплення Луганського патронного заводу і Донецького хімічного казенного підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що у вантажівки, які зайшли під виглядом гуманітарної допомоги з Росії, завантажують обладнання військового заводу "Топаз" та Луганського патронного заводу.

4 липня президент України Петро Порошенко призначив генеральним директором держконцерну "Укроборонпром" Романа Романова, звільнивши від тимчасового виконання обов'язків голови держпідприємства Юрія Терещенка.

«Укроборонпром» за підсумками 2013 року отримав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Раніше УНІАН писав, що "Укроборонпром" хоче збільшити виробництво на 4 млрд гривень.