Рада продовжила мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу до кінця 2017 року

Верховна Рада ухвалила у другому читанні депутатський закон про мораторій на проведення державних планових перевірок малого і середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року.

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За ухвалення законопроекту №3153 «Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у другому читанні і в цілому проголосували 235 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, доповідаючи щодо законопроекту, зазначив, що ухвалення документа дозволить знизити тиск на підприємців з боку контролюючих органів.

При цьому він підкреслив, що в період дії мораторію можуть проходити позапланові перевірки бізнесу, якщо на це є вагомі причини.

«Це чотири підстави: рішення суду, за заявою суб'єкта господарювання при аварії на виробництві, при обґрунтованому зверненні фізичної особи та узгодженні компетентного органу Державної регуляторної служби», - сказав він.

Під дію мораторію не підпадають держоргани, робота яких не впливає на малий і середній бізнес. Йдеться, зокрема, про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Антимонопольний комітет.

Крім того, під дію закону не підпадають Державна фіскальна служба і Державна фінансова інспекція, обмеження на перевірки яких регламентуються змінами до Податкового кодексу від 28 грудня 2014 року (обмеження на перевірки підприємств, доход яких за попередній рік становив менш як 20 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду», який передбачає створення єдиної відкритої електронної бази державних перевірок бізнесу і обмеження кількості планових перевірок до однієї на рік.

Закон передбачає формування списку перевірок на рік вперед з 1 грудня цього року і забороняє проведення більше однієї планової перевірки на рік.

Також документ встановлює матеріальну відповідальність чиновників за внесення недостовірної інформації до автоматизованого реєстру усіх перевірок суб'єктів господарювання державними органами. Крім того, держоргани інформуватимуть компанії про перевірки електронною поштою.