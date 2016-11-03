Депутати прийняли закон про скорочення перевірок бізнесу

Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує кількість планових перевірок, а також звужує перелік підстав для проведення позапланових перевірок бізнесу органами санітарно-епідеміологічного, пожежного, архітектурно-будівельного та інших видів державного нагляду.

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За ухвалення законопроекту №2418а «Про внесення змін до закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за основу і в цілому проголосували 232 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк повідомив, доповідаючи по законопроекту, що документ змінює принципи держконтролю, щоб виключити корупційні ризики і зменшення тиску на бізнес.

«По-перше, це презумпція невинуватості суб'єкта господарювання. У випадках, коли у законодавстві є норми, які можуть трактуватися як на користь підприємця, так і на користь держави, вони трактуються на користь підприємства», - сказав Галасюк.

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Він також зазначив, що даний законопроект запроваджує електронний реєстр перевірок, до якого будуть занесені всі перевірки, планові й позапланові, а також їх причини, ініціатори, зміст, результати. «Не буде вже такого, що когось перевіряють кулуарно і роблять це 50 разів, а інших взагалі не чіпають», - пояснив Галасюк.

Також закон забороняє планування показників з виявлення порушень. Депутат зазначив, що план перевірок складатиметься на рік без права його зміни, а квартальні плани скасовуються. Також максимальна кількість перевірок визначатиметься тим, до якої міри ризику належить бізнес. «Високий ризик – планові перевірки не частіше, ніж раз на два роки, середній – не частіше, ніж раз на три роки, низький ризик – не частіше, ніж раз на п'ять років», - сказав Галасюк.

Депутат додав, що запроваджуються обмеження на тривалість перевірок, яка залежатиме від розміру бізнесу, але не довше 30 днів. Власники компаній та їх службові особи будуть звільнені від відповідальності за відмову дати показання або пояснення щодо суб'єкта господарювання. Також пропонується зменшити штрафи для тих компаній, в яких вперше виявили порушення.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону передбачає зменшення кількості підстав для здійснення позапланових перевірок і звужує обсяг повноважень органів державного нагляду. До нових норм включено можливість консультування бізнесу органами держнагляду. Також громадські організації отримають більше прав для правового захисту приватних компаній.

Під час обговорення законопроекту депутат Юрій Левченко (позафракційний) заявив, що він пропонує не поширювати дію цього закону на перевірки у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

«Потрібно все-таки захищати український народ від абсолютно безвідповідального бізнесу, наприклад, будівельної мафії, яка сьогодні знищує кожне велике місто країни. Ми бачимо, що в нас робиться, як у нас станції метро розвалюються, куди діваються парки, дитячі майданчики і що замість них з'являється», - сказав Левченко. Правка депутата не була підтримана голосуванням.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект №2418а. Дане рішення було прийнято після того, як у Раді не знайшлося голосів для підтримки цієї ініціативи. За прийняття законопроекту у другому читанні проголосував 221 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Український й іноземний бізнес, що працює в країні, найчастіше скаржиться в Раду бізнес-омбудсмена на роботу податкових органів, неправомірні перевірки і проблеми з поверненням ПДВ.

Також Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає створення єдиної відкритої електронної бази державних перевірок бізнесу і обмеження кількості планових перевірок до однієї на рік.

За ухвалення законопроекту №2531а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду» за основу і в цілому проголосували 232 народних депутата при необхідних 226.

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк повідомив, доповідаючи стосовно законопроекту, що даний законопроект доповнює раніше ухвалений законопроект №2418а «Про внесення змін до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

«В законопроекті №2531а залишилися норми про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства, крім того, під час доопрацювання з тіла законопроекту були вилучені деякі норми, зокрема, про звільнення органів державного контролю від сплати судового збору», - сказав Галасюк.

Як відзначається в пояснювальній записці, законопроект передбачає формування списку перевірок на рік наперед до 1 грудня попереднього року і забороняє проведення більш однієї планової перевірки на рік.

Також законопроект вводить матеріальну відповідальність чиновників за внесення недостовірної інформації до автоматизованого реєстру всіх перевірок суб'єктів господарювання державними органами. Крім того, держоргани будуть інформувати компанії про перевірки електронною поштою.

Кабінет міністрів у червні 2015 року продовжив мораторій на проведення перевірок бізнесу до кінця 2016 року. Мораторій на проведення перевірок бізнесу був оголошений наприкінці 2014 року і мав діяти до 1 липня 2015 року. Пропозицію про продовження мораторію висунуло Мінекономрозвитку на підставі консультацій з бізнесом. Мораторій не стосується планових фіскальних перевірок.