Китай створює фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну Європу
Фонд буде створений на основі заснованої КНР холдингової компанії Sino-CEEF, яка покликана активізувати співробітництво Китаю та ЄС.
Китай заснував холдингову компанію Sino-CEEF, яка покликана стати "новою платформою для економічного співробітництва між КНР та країнами Центральної та Східної Європи", передає DW.
В рамках діяльності компанії Пекін також створює фонд Sino-CEE, головним завданням якого буде вкладення коштів у інфраструктурне співробітництво, високотехнологічні виробництва та індустрію масового споживання.
Читайте такожКитайський юань включений до кошику резервних валют МВФІнтерес до інвестування в новий фонд вже виявили ряд держав Центральної і Східної Європи, а також окремі компанії і фінансові організації. Як очікується, розмір капіталовкладень у перспективі складе 10 млрд євро.
З китайської сторони у ролі найбільшого інвестора компанії Sino-CEEF виступить фінінститут Industrial and Commercial Bank of China.
"Ми повинні і далі розширювати сферу наших взаємних інтересів", - зазначив прем'єр Держради КНР Лі Кецян.