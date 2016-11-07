Китай створює фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну Європу

Китай заснував холдингову компанію Sino-CEEF, яка покликана стати "новою платформою для економічного співробітництва між КНР та країнами Центральної та Східної Європи", передає DW.

В рамках діяльності компанії Пекін також створює фонд Sino-CEE, головним завданням якого буде вкладення коштів у інфраструктурне співробітництво, високотехнологічні виробництва та індустрію масового споживання.

Читайте такожКитайський юань включений до кошику резервних валют МВФІнтерес до інвестування в новий фонд вже виявили ряд держав Центральної і Східної Європи, а також окремі компанії і фінансові організації. Як очікується, розмір капіталовкладень у перспективі складе 10 млрд євро.

З китайської сторони у ролі найбільшого інвестора компанії Sino-CEEF виступить фінінститут Industrial and Commercial Bank of China.

"Ми повинні і далі розширювати сферу наших взаємних інтересів", - зазначив прем'єр Держради КНР Лі Кецян.