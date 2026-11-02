Хакери атакували супермаркети в Європі: морозильники нагріли до 50 градусів

Від атаки постраждали торговельні мережі від Бельгії до Естонії.

У Швеції та ще низці країн Європи деякі супермаркети зазнали незвичайної хакерської атаки, спрямованої на роботу холодильного та морозильного обладнання. Температура в деяких пристроях несподівано піднялася до 50 градусів за Цельсієм, через що магазини втратили значні обсяги продуктів. Про це пише шведське видання Dagens Nyheter.

Інциденти почалися в ніч на понеділок, 2 листопада. Однією з постраждалих стала крамниця ICA Baronen у центрі Стокгольма. За словами її керівниці відділу продажів Енгли Інгвалл, о 5:30 ранку магазин отримав попередження від компанії, яка обслуговує морозильні камери. Коли працівники прибули на місце, температура всередині вже сягала 38 градусів.

"У морозильниках стало дуже спекотно, нам довелося викинути всю їжу", – розповіла Інгвалл. Магазин уже звернувся до поліції, точні масштаби збитків поки оцінюють.

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Про аналогічні проблеми повідомили й інші торговельні точки мережі ICA. Зокрема, магазини в містах Шебу та Томелілла заявили про збої в роботі холодильників і морозильників, через які їм довелося утилізувати продукти або тимчасово призупинити роботу.

У пресслужбі ICA підтвердили, що інцидент зачепив невелику кількість магазинів, підключених до мережі через зовнішню інфраструктуру. Постраждала також мережа Coop: за словами її прессекретаря Карлоса Кансіно, проблеми виникли у шести магазинах у центральній частині Швеції.

Проблеми зафіксували й за межами Швеції – у Бельгії та Естонії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Бельгії постраждали магазини Shop & Go та близько 15 супермаркетів Carrefour, а в Естонії температура в морозильниках також піднялася до 50 градусів.

Як пише Reuters, генеральний директор бельгійської холодильної компанії Sabcobel Стефан Моеланс повідомив, що інцидент був кібератакою, в результаті якої обладнання було переведено в режим розморожування.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін наголосив на необхідності посилення кіберзахисту організацій. "Усі повинні діяти невідкладно, щоб усунути прогалини в безпеці", - зазначив він.

Хакерська загроза

Як писав УНІАН, наприкінці жовтня хакери викрали близько 6,3 млрд доларів у криптовалюті із найбільшої у світі криптобіржі Binance. Аналітики називають цей інцидент найбільшим зломом в історії криптоіндустрії. За даними компаній TRM Labs і Chainalysis, за атакою, ймовірно, стоять північнокорейські хакери, які вивели основну частину коштів менш ніж за 20 хвилин.

Новина спричинила падіння курсів біткоїна, ефіру та токена BNB, а слідом за крипторинком сталася масштабна просадка на фондових ринках по всьому світу.

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