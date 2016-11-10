В Україні можна створити 1 мільйон робочих місць - голова УСПП

Розвиток малого бізнесу, яке може початися у разі ефективної програми державно-приватного партнерства та розвитку технологій мікрокредитування, дозволить створити в Україні 1 мільйон робочих місць.

Про це повідомив глава Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах на з'їзді УСПП в Києві.

За його словами, спільна програма УСПП та "Приватбанку", популяризирующая ділову ініціативу та надає безкоштовні консультації бізнесменам, може стати основою для зміцнення середнього класу.

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"У перспективі, спираючись на державно-приватне партнерство, ця ініціатива повинна стати основою для формування національної стратегії зміцнення середнього класу, розвитку малого і середнього підприємництва. В інших державах саме воно - основний замовник демократичних змін і джерело наповнення бюджету, на рівні 50-70%", - сказав Кінах.

Як повідомляв УНІАН, УСПП та "ПриватБанк" запустили спільну програму "Україна - країна підприємців", яка надає консультаційну та фінансову підтримку малому бізнесу. В рамках програми "ПриватБанк" створив P2B-платформу кредитування "КУБ".

Малий і середній бізнес, який скористався кредитуванням через платформу "КУБ", акумулюючу кошти людей, які бажають інвестувати в розвиток підприємництва, в 2016 році створив 80 тисяч робочих місць.