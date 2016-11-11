Одна з найбільших у світі аграрних компаній купує портового оператора в Миколаєві

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив одній із найбільших у світі аграрних компаній Koninklijke Bunge B. V. (Роттердам, Нідерланди) придбати більше 50% акцій «Нової європейської компанії» (м. Миколаїв), повідомила прес-служба АМКУ.

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«Надано дозвіл компанії Koninklijke Bunge B. V. (м. Роттердам, Нідерланди) на придбання частки в статутному капіталі «Нової європейської компанії» (м. Миколаїв), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - сказано в повідомленні комітету.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Bunge відкрила на території Миколаївського морського торговельного порту власний комплекс з приймання, переробки та експорт за 180 млн дол. Інфраструктура комплексу включає в себе один з найбільших в Україні заводів з виробництва рослинної олії, олійний термінал і розширення потужностей зернового терміналу.

Bunge Limited здійснює діяльність в більш ніж 40 країнах світу. Виробничі потужності компанії в Україні представлені Дніпропетровським олійноекстракційний завод, який є одним з найбільших у нашій країні підприємств з переробки насіння соняшнику і виробництва олії, в тому числі бутильованої під торговою маркою «Олейна».

"Нова європейська компанія" спеціалізується на перевалці та експедирування навалювальних і генеральних вантажів, а також на агентуванні суден у Миколаївському морському порту.