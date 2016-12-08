Програма Приватбанку "КУБ" є готовим механізмом для розвитку підприємництва – УСПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Козій заявив сьогодні на брифінгу, що пройшов у рамках регіонального бізнес-форуму «Україна — країна підприємців», ініційованого Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців.

«Цінність Приватбанку в тому, що він виступив ініціатором, створив готовий механізм (програму «КУБ» - УНІАН), який можна обговорювати...», - заявив Козій.

Він підкреслив, що підприємництву необхідно дати можливість розвиватися, реалізувати свою ініціативу, свої бізнес-плани, а для цього необхідні доступні кредити. Козій акцентував, що програма «КУБ» дозволяє здешевити кредити для малого та середнього бізнесу до 10%.

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«Це вже можна порівняти з європейськими грошима, які прагнуть зайти на наш ринок», - зазначив Козій.

За словами директора Південного регіонального управління Приватбанку Олени Яколіної, програма «КУБ» одночасно наповнює бюджет і заохочує підприємців.

Вона пояснила, що, беручи участь у зазначеній програмі, місцевий бюджет «дає 30 тис. грн на відшкодування» підприємцю, а не банку.

«Підприємець сплачує податки та внески, приблизно через 14 місяців ці 30 тис. повертаються в місцевий бюджет вигляді податків і зборів... Це - дуже цікавий механізм», - сказала Яколиіна.

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Вона підкреслила, що бізнес-форум «Україна – країна підприємців» покликаний дати імпульс, в тому числі, тому, щоб підприємців у країні почали поважати, зрозумівши, що саме є основним джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів.

За словами керівника Європейської асоціації розвитку бізнесу Андрія Азарова, програма Приватбанку доводить, що для розвитку малого та середнього бізнесу необхідні відповідні стратегії. Він зазначив, що дана асоціація може стати супроводжуючою структурою у програмі «КУБ» і разом з банком надасть підтримку підприємцям, які отримали кредит на розвиток від Приватбанку.

Як зазначила Яколіна, влада міста та області висловили бажання співпрацювати з вищезгаданою програмою.

«Концептуальна згоду на це. Зараз йде певно пророботка у напрямках, які будуть фінансуватися», - сказала вона.

Відзначається, що основною складовою програми є створення нового робочого місця, а відзнакою Одеського регіону від інших є наявність туристичної сфери, а також аграрна сфера та переробна промисловість.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» почали свою роботу в Харкові, Херсоні та Чернівцях.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.