400 років тому Східна Європа пережила малий Льодовиковий період, - вчені

Проаналізовані документи того часу свідчать про значне тривале похолодання.

У XVII столітті Східна Європа пережила щонайменше 55 особливо суворих зим, які супроводжувалися сильними морозами, рясними опадами, неврожаями, голодом та епідеміями чуми. Про це свідчить дослідження румунських науковців, які проаналізували сотні історичних записів, повідомляє видання Discover Magazine.

Дослідники зібрали 937 свідчень із хронік, щоденників, церковних і монастирських реєстрів, календарів та записів мандрівників. Більшість авторів цих документів не ставили за мету описувати погоду, проте згадували незвичайні природні явища. Наприклад, у записі за 1651 рік зазначалося, що в місті Сігішоара весна була надзвичайно холодною, тож вишні та полуниця достигли лише в серпні.

Особливо холодними зими стали після 1645 року: 36 із 55 зафіксованих суворих зим припали саме на проміжок між 1645-м і 1700 роками. Деякі водойми замерзали настільки сильно, що війська можна було перекидати по кризі. Зокрема, взимку 1691 року річка Кріш замерзла настільки, що війська Габсбургів використали її кригу для облоги фортеці.

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Науковці пов'язують похолодання з періодом зниженої сонячної активності, відомим як мінімум Маундера, під час якого плями на Сонці майже зникли.

Наслідки кліматичних змін були особливо відчутними для сільського господарства. У 1665 році сильний снігопад 1 травня завдав значної шкоди врожаю в регіоні Цара-Бирсей. Загалом історичні джерела повідомляють про неврожаї протягом 20 років, тоді як багаті врожаї згадуються лише за п'ять років. За ста років XVII століття у 26 фіксували високі ціни на продукти та голод.

Крім того, епідемії, переважно чуми, охоплювали регіон протягом 31 року. Шість років поспіль, із 1659-го до 1664-го, джерела повідомляли про спалахи хвороб.

Водночас автори дослідження наголошують, що клімат був не єдиною причиною цих криз. Військові конфлікти між імперіями, політична нестабільність і соціальна нерівність також посилювали вразливість населення.

Погода і клімат

Як писав УНІАН, нові дослідження показали, що приблизно 3600 років тому потепління клімату на Землі зупинилося, а близько 2000 років тому клімат почав знову охолоджуватися, що свідчило про природний рух Землі до нового льодовикового періоду. Однак після промислової революції викиди парникових газів змінили цю тенденцію, і з 1960-х років клімат Землі знову нагрівається.

Також ми розповідали, що потужне явище Ель-Ніньйо, спричинене аномальним потеплінням води у Тихому океані, майже напевно триватиме щонайменше до лютого 2027 року. За прогнозами, Ель-Ніньйо підвищить імовірність вищих за норму температур у більшості регіонів світу, хоча конкретні наслідки для опадів і погоди залежатимуть від місцевих умов та стану інших океанів.

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