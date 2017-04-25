Гройсман закликав поліцію до діалогу з підприємцями, щоб ніхто не міг собі дозволити "кошмарити" бізнес

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав поліцейських підтримувати діалог з підприємцями і не створювати перешкод у їхній діяльності.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ.

«Наше з вами завдання – зробити все залежне, щоб бізнес не відчував жодного зайвого тиску у своїй діяльності. Нам вдалось забезпечити у минулому році економічне зростання, і результатом цього економічного зростання, в тому числі, є можливість збільшити фінансування органів правопорядку, але ми точно знаємо, що ті, хто продукують національний продукт, мають бути захищені, і головне – ми не маємо їм силовими методами заважати. Хотів би, щоб на місцях це був ваш один з важливих пріоритетів, щоб ніхто не міг собі дозволити «кошмарити» бізнес. Це є важливим у нашій державній позиції», - заявив глава уряду.

У той же час Гройсман зазначив, що під час зустрічей представники бізнесу не нарікають на серйозний тиск на них з боку правоохоронців.

«Це означає, що є абсолютно нормальна позиція по взаємодії з бізнесом. Тому дуже важливо, щоб на місцях, в областях, ми постійно підтримували діалог з підприємцями, розуміли їхні проблеми і не створювали додаткових перешкод у їхній діяльності», - наголосив глава уряду.