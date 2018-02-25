Кубок «Фокстроту» шукає власника

24 та 25 лютого в столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбудеться 29 традиційний міжнародний фестиваль з бально-спортивних танців в Україні «Парад надій»-2018.

Організаторка змагання – очільниця «Школи танців Федорчук» Валентина Федорчук за підтримки Асоціації спортивних танців України та Групи компаній «ФОКСТРОТ» - прийме в столиці більше 1000 учасників з України та закордону (Молдова, Грузія) з 120 спортивних клубів. Спортсмени продемонструють свої «па» у виконанні фокстроту, вальсу, пасодоблю та румби, а оцінять їх майстерність судді світового рівня з України, США, Італії, Англії, Німеччини. За 2 дні змагань організатори назвуть кращих в 30 категоріях, вручать 300 медалей і незмінний щорічний «Кубок Фокстроту» за краще виконання однойменного танцю від бренда «Фокстрот».

«У світі більше немає змагань на краще виконання фокстроту - це один з найскладніших танців європейської програми, легкість і вишуканість якого нікого не залишає байдужим!», - зазначає Валентина Федорчук, заслужений тренер України, організатор змагання.

24 лютого призери міжнародних змагань з європейської програми - Марко Ілліч та Юлія Садовська візьмуть участь у показовому виступі зірок паркету. Ці спортсмени – зразок для учасників «Параду», адже в категорії Amateur Ballroom спортсмени займають 1 місце в Україні та 26 місце в світі.

За два дні останніх зимових вихідних на паркет вийдуть спортсмени різних вікових категорій - «сеньйори», «дорослі», «молодь», «юніори», «ювенали». Також глядачів потішить програма Pro-Am з аргентинського танго (в парі - вчитель і учень) та виступ дітлахів від 4 років - у категорії «Бейбі».

Генеральним партнером фестивалю виступає Група компаній «Фокстрот», яка через підтримку «Параду» протягом 16-ти років вносить свій внесок у розвиток спортивного танцю в Україні. Свої стильні подарунки надасть торговельная мережа «Секунда», яка привітає найсильніших учасників в категоріях «Молодь» і «Дорослі».

«Парад надій» відрізняється від інших вітчизняних турнірів теплим та душевним ставленням до кожного учасника. Тому традиційно кожен спортсмен ще на церемонії відкриття отримує старт-приз від «сокового» партнера «Sandora» на знак подяки від організаторів за віру в себе.

Промо-партнером стало PR-агентство BeMyMedia. Інформаційну підтримку нададуть надійні медіапартнери «Параду надій» - портал «Обозрєватель», всеукраїнська газета «Дзеркало Тижня – Україна», інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» та всеукраїнська газета «День». Інформаційну підтримку фестивалю надають он-лайн видання «Столичний дозор», шопінг - гід «Каблучки», № 1 блог-журнал України про цікавих людей та цікаві події - Lucky Ukraine та сайт міста Києва 44ua.

Довідка: «Фокстрот» - це популярний інтернет-магазин Foxtrot.ua і 159 супермаркетів побутової техніки та електроніки в Україні. Магазини представлені в 90 обласних і районних центрах України, при цьому їх торгова площа складає близько 150 000 кв.м. Про високу популярність бренду свідчить наступна статистика: кількість учасників програми лояльності «Фокс Клуб» складає 7 мільйонів покупців.