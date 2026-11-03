Скільки коштують 100 доларів у 'ПриватБанку': актуальний курс валют на вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 3 листопада, не змінився і становить 45,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,39 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4599 грн. 100 євро обійдуться у 5150 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився без змін і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і становить 51,55 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 гривні за долар. Таким чином українська валюта втратила 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також просіла. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок було встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 37 копійок.

Курс долара в банках 3 листопада зріс на 24 копійки і складав 46,26 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,46 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 39 копійок і становив 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,85 гривні за євро.

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