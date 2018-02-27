На Житомирщині у Коростені під час обшуків у нелегальних гральних закладах вилучили майже 30 одиниць комп’ютерної техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"На Житомирщині триває викриття та припинення незаконної діяльності з організації грального бізнесу.

Цього разу у поле зору прокуратури та органів правопорядку потрапила сумнівна активність у двох приміщеннях, розташованих по вул. Грушевського, 26 та Сосновського, 29, у Коростені", - сказано у повідомленні.

Незаконна діяльність гральних закладів підтвердилася під час санкціонованих обшуків, проведених правоохоронцями у ході досудового розслідування.

Під час обшуків у зазначених гральних закладах вилучили понад 27 одиниць комп’ютерної техніки, 25 моніторів, флеш-накопичувачі та іншу оргтехніку, а також грошові кошти на суму майже 10 тис. грн, одержані від незаконного бізнесу.

Таким чином, припинено функціонування гральних закладів, які під видом розповсюдження лотерей займалися протиправною діяльністю, порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У понеділок, 26 лютого було подано клопотання до Корольовського районного суду Житомира про накладення арешту на вилучене обладнання.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України, яке проводить слідче управління ГУ Нацполіції в області. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Житомирщині було викрито діяльність гральних закладів у семи містах регіону.