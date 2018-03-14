Українець Роман Головащенко вже у квітні має намір стати новим чемпіоном Світу у ваговій категорії Усіка!

Спеціальна прес-конференція з цієї нагоди відбудеться у Києві 14 березня 2018 року о 15:30.

У квітні 2018 року в Баку (Азербайджан) відбудеться бій за звання Чемпіона Світу за версією IBO у ваговій категорії до (90,7 кг). Чинний володар поясу, Кевін Лерена (ПАР) зустрінеться з українцем Романом Головащенком.

А вже найближчої середи в Києві, 14 березня 2018 року о 15:30 під час спеціальної прес-конференції, український боксер зробить кілька вагомих заяв. Зокрема, чи під силу їм удвох з Олександром Усіком, зібрати для України всю колекцію чемпіонських поясів важкого дивізіону? А також, наскільки ймовірний у майбутньому поєдинок Романа Головащенка проти Мурата Гассієва?

Роман Головащенко - народився 16 жовтня 1987 року у м. Немирів Вінницької області. Дебютував у професійному боксі в 2007 році. За цей час провів 19 боїв. В активі має 17 дострокових перемог! Бій проти Кевіна Лерени стане для нього першим поєдинком в кар'єрі за титул Чемпіона Світу!

Адреса проведення прес-конференції: м. Київ. Бульвар Тараса Шевченка, 30, Отель Hilton – Kyiv, зал “Сан-Франциско” ( 2 поверх), початок о 15.30.

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