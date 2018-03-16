Найпунктуаліше свято джазу в Києві XVII Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність»

16 березня о 16:30 Національний театр оперети (вул. Велика Васильківська 53/3) відбудеться прес-конференція для представників ЗМІ за участі організаторів джазових фестивалів (Україна-Європа-США) та музикантів фестивалю. Тема прес-коференції «Роль України в організації джазового руху в Європі та світі».

В рамках заходу журналісти матимуть змогу поспілкуватися з організаторами і музикантами різних країн (Україна, Камерун, Угорщина, Норвегія, Італія, Швеція, США). На прес-конференції буде змога поставити питання Владіміру Тарасову (Литва), Сергію Грабару (Україна), Габріелє Денаро (Італія), колективу «Eclectic Sound Orchestra» під керівництвом диригента Сергія Лихоманенка, музикантам гурту «Київ Арт Ансамблю», Енверу Ізмайлову, Владу Солодовникову, Маші Видренко, етно-джаз гурту Atmawinds, організаторам джазових фестивалів.

По закінченню конференції будуть видані запрошення на концертну програму фестивалю. Акредитація обов’язкова за посиланням або за номером телефону http://www.ednist-jazz.com/akreditacija-zmi/

(Пресс-менеджер Влад Солодовников) +380675439007 diomidovichvlad@gmail.com

Також в рамках фестивалю 15 березня о 15:00 в музеї літератури (вул. Богдана Хмельницького, 11) відбудеться перев’ю фестивалю у вигляді джазочитання, і презентація книги С. Грабара «Джаз для тебе» (фортепіано – Володимир Соляник, тексти – Володимир Єшкілєв). Акредитація також обов’язкова за посиланням або за номером телефону.

http://www.ednist-jazz.com/akreditacija-zmi/

(Пресс-менеджер Влад Солодовников) +380675439007 diomidovichvlad@gmail.com