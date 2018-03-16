Круглий стіл "Дерегуляція проти “сірих зон” в українському бізнесі" в Інституті Горшеніна

"Дерегуляція проти “сірих зон” в українському бізнесі" Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна Питання до обговорення: Реальні тенденції в процесі дерегуляції бізнесу в Україні. Чи стане простіше розпочати і вести бізнес в нашій країні? Що для цього необхідно зробити в першу чергу? Хто чинить опір деергуляції? Кому вигідні сьогоднішні правила гри? Кого тримають «на гачку»? Який бізнес лишається в “сірій зоні” українського законодавства? Які ризики пов“язані із веденням бізнесу в Україні за сьогоднішніми правилами? Дерегуляція промисловості та її наслідки. Що придбає або втратить бюджет країни в результаті конкретних кроків щодо дерегуляції різних галузей? Дерегуляція ринку землі та сільського господарства. Чи здатна Україна вивести ринки землі та сільгосппродукції із “сірої зони”? Інвестиційна привабливість в контексті дерегуляції. Особливості дерегуляції та взаємовідносин бізнесу і держави в передвиборний рік Учасники круглого столу: Ніна Южаніна, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Дмитро Добродомов, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Юрій Лучечко, в.о. директора ДП «Укрспирт» Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Експерт Реанімаційного Пакету Реформ Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим. Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).​

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