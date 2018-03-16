Круглий стіл "Дерегуляція проти “сірих зон” в українському бізнесі" в Інституті Горшеніна
"Дерегуляція проти “сірих зон” в українському бізнесі"
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
- Реальні тенденції в процесі дерегуляції бізнесу в Україні. Чи стане простіше розпочати і вести бізнес в нашій країні? Що для цього необхідно зробити в першу чергу?
- Хто чинить опір деергуляції? Кому вигідні сьогоднішні правила гри? Кого тримають «на гачку»?
- Який бізнес лишається в “сірій зоні” українського законодавства? Які ризики пов“язані із веденням бізнесу в Україні за сьогоднішніми правилами?
- Дерегуляція промисловості та її наслідки. Що придбає або втратить бюджет країни в результаті конкретних кроків щодо дерегуляції різних галузей?
- Дерегуляція ринку землі та сільського господарства. Чи здатна Україна вивести ринки землі та сільгосппродукції із “сірої зони”?
- Інвестиційна привабливість в контексті дерегуляції.
- Особливості дерегуляції та взаємовідносин бізнесу і держави в передвиборний рік
Учасники круглого столу:
Ніна Южаніна, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики,
Дмитро Добродомов, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Юрій Лучечко, в.о. директора ДП «Укрспирт»
Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Експерт Реанімаційного Пакету Реформ
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