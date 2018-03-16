Круглий стіл "Дерегуляція проти “сірих зон” в українському бізнесі" в Інституті Горшеніна

12:00, 16 березня 2018
Разное
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Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

  1. Реальні тенденції в процесі дерегуляції бізнесу в Україні. Чи стане простіше розпочати і вести бізнес в нашій країні? Що для цього необхідно зробити в першу чергу?
  2. Хто чинить опір деергуляції? Кому вигідні сьогоднішні правила гри? Кого тримають «на гачку»?
  3. Який бізнес лишається в “сірій зоні” українського законодавства? Які ризики пов“язані із веденням бізнесу в Україні за сьогоднішніми правилами?
  4. Дерегуляція промисловості та її наслідки. Що придбає або втратить бюджет країни в результаті конкретних кроків щодо дерегуляції різних галузей?
  5. Дерегуляція ринку землі та сільського господарства. Чи здатна Україна вивести ринки землі та сільгосппродукції із “сірої зони”?
  6. Інвестиційна привабливість в контексті дерегуляції.
  7. Особливості дерегуляції та взаємовідносин бізнесу і держави в передвиборний рік

Учасники круглого столу:

Ніна Южаніна,  народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики,

Дмитро Добродомов, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Юрій Лучечко, в.о. директора ДП «Укрспирт»

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Експерт Реанімаційного Пакету Реформ

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

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Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).​

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