В Національній опереті України велика прем’єра – мюзикл «Скрипаль на даху» Джеремі Бока!

Запрошуємо на прес-конференцію.

Дата: 25 травня 2018 року

Час: 17:30

Адреса: Національна оперета України (вул. В. Васильківська, 53/3)

В світі є чимало чудових мюзиклів, але найлюдянішу історію розповіли композитор Джеремі Бок та лібретисти Джозеф Стайн і Шелдон Харнік. Взявши за основу повість Шолом-Алейхема «Тев’є-молочник», вони створили виставу, яка знайшла відгук в серцях мільйонів глядачів різних національностей і релігій.

«Скрипаль на даху» – мюзикл, який входить до п’ятірки найкращих в світі. За майже дев’ять років його було зіграно на Бродвеї понад три тисячі разів, а в 1965 році вистава отримала дев’ять найпрестижніших театральних нагород «Тоні».

Шлях цього мюзиклу на сцену Національної оперети був нелегкий. Знадобилося цілих п’ять років, аби отримати на нього ліцензію, яку зрештою ми взяли, проте на дуже непростих умовах. Але святу бути! І вже 25 травня наші глядачі зможуть насолодитися філософсько-ліричною постановкою, де у сценічній реальності акторського буття грають музика, колір та безмежні почуття.

Що вартує дорожче: справжнє кохання чи статки? Що сильніше: усталені традиції чи батьківська любов? На питання, які в будь-які часи хвилюють кожну людину, незважаючи на вік та сімейний стан, дає відповідь історія. Ми хочемо, щоб люди завжди пам’ятали про це. Саме такі важливі моменти надихнули режисера-постановника вистави – керманича Національної оперети України, народного артиста України, голову НСТДУ Богдана Струтинського – на мюзикл «Скрипаль на даху».

«Я можу з упевненістю сказати, що це найскладніший проект, який мені доводилось робити, – розповідає Богдан Струтинський. – Оскільки ця вистава дуже пов’язана з темою сучасної України. Йдеться про три народи – росіян, українців і євреїв, – про те, як вони співіснують разом, як їх тримають традиції і як ці традиції руйнуються. Цим проектом ми хочемо показати, чи є в Україні майбутнє, якщо ми зламаємо наші традиції. Що буде далі? І де наше коріння? Яскравим прикладом є номер, в якому показано, як прийшло розпорядження про виселення с Анатівки. Я цей номер побудував таким чином, що на сцені стоять і співають обгорілі дерева. Тобто можна вплинути на людину фізично, виселити, так само як сьогодні виселяють людей з Донбасу, де мимоволі створена війна, але неможливо зруйнувати її душу та її коріння, це нереально!

Навіть якщо це будуть обгорілі дерева, то коріння залишиться, а коли прийде дощ, вони проростуть. Саме така закладена ідея, і вона читається».

Перші покази вистави «Скрипаль на даху» презентують на головній сцені театру 25, 26, 31 травня та 01 червня 2018 року. Початок вистав о 19:00.

Режисер-постановник Богдан Струтинський — народний артист України, генеральний директор-художній керівник Національної оперети України.

Лібрето Джозефа Стайна, Шелдона Харнік.

Постановка здійснена за домовленістю з MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD та за підтримки АБ «УКРГАЗБАНК».

Спікери:

Керманич Національної оперети України, н. а. України Богдан Струтинський.

Балетмейстер-постановник – з. а. України Вадим Прокопенко.

Диригент-постановник, хормейстер-постановник – з. д. м. України Ігор Ярошенко.

Художник-постановник – Олександр Білозуб.

Художник з костюмів – Ірина Давиденко.

Також на прес-конференції буде присутній Андрій Миколайович Кравець – перший заступник голови правління АБ «Укргазбанк».

Попередня акредитація обов’язкова до 22 травня.

Контакти: прес-секретар Агата Лінець, тел.: +38 (063) 075 09 77, e-mail: agathalinets@gmail.com