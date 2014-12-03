«Люстрація судової гілки влади повинна розпочатися з мажорів!»

4 грудня 2014 року в 11:00 під стінами Київського апеляційного господарського суду (вул. Шолуденка, 1) пройде акція, організованагромадськістю, з вимогою негайно провести люстрацію одіознихпредставників судової системи.

Незважаючи на заклики з боку громадських організацій, в судовій системі продовжують сидіти сотні ставлеників системи часівЯнуковича. Найяскравішим прикладом стала сім’я Самсіних, яка вповному складі представлена в Феміді. Батько – багаторічний голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор Самсін, поставлений приЯнуковичі, зараз «плідно» трудиться суддею Верховного СудуУкраїни, а його син – Роман – виявився суддею Київського апеляційного господарського суду.

На початку жовтня Президент підписав прийнятий Верховною РадоюЗакон «Про очищення влади». Зараз – початок грудня, а віз і нині там.Влада повинна негайно почати очищення суддівських «авгієвихстаєнь» від одіозних представників режиму Януковича. Інакшереформи, про які зараз не говорить тільки ледачий, так і залишатьсяна папері.

Телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33