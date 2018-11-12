14-15 листопада 2018 року у м. Київ проходитиме міжнародна конференція «Пріоритетні напрями впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування на місцевому рівні». Організатор – Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» (Проект ҐОБ) за підтримки Швеції.

Місце проведення: Готель «Radisson Blu», м. Київ, вул. Братська, 17-19.

Конференція організовується з метою забезпечення широкого діалогу представників/ць української влади, громадянського суспільства та міжнародних експертів/ок щодо викликів та пріоритетів впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування (ҐОБ) на місцевому рівні в Україні.

Під час конференції будуть представлені та обговорені досягнення України у впровадженні ҐОБ на місцевому рівні, а також окреслені пріоритетні завдання на 2019 рік в рамках впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес в Україні. У заході візьмуть участь міжнародні експерти з Албанії та Швеції, які ознайомлять учасників/ць із застосуванням ҐОБ на міжнародному рівні.

Учасники/ці конференції – представники/ці Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства соціальної політики України, представники/ці фінансових органів обласних, Київської міської державних адміністрацій і всеукраїнський асоціацій органів місцевого самоврядування, представники/ці місцевих органів влади Швеції, Австрії, Албанії та міжнародних проектів, які реалізуються в Україні.

Акредитація ЗМІ: Юлія Красноголов, +380 66 287 41 05, +380 44 234 19 25 yulia.krasnogolov@grbproject.org.

Про Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» (Проект ҐОБ)

Проект ҐОБ фінансується Швецією та впроваджується двома консультаційними компаніями – NIRAS та CPM. Мета Проекту – запровадити ґендерно орієнтоване бюджетування в Україні відповідно до діючої системи управління державними фінансами. Період реалізації проекту – 2014-2020 рр.

Впровадженням ҐОБ в Україні керує Міністерство фінансів України. Окрім Міністерства фінансів, Проект також співпрацює з галузевими міністерствами, областями/районами та містами, а також іншими партнерами. Основний принцип впровадження ҐОБ в Україні базується на використанні найкращих міжнародних практик та передбачає проведення ґендерного аналізу на рівні міністерств та областей, районів та ОТГ, підтримку та вдосконалення програм, що фінансуються з бюджету, з наступним внесенням змін до правової бази для інтеграції ґендерно орієнтованого підходу до бюджетного процесу в Україні.