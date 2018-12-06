7-8 грудня у Києві відбудеться Другий Український Жіночий Конгрес, за участі Президентів України Петра Порошенка і Литовської Республіки Далі Грибаускайте.

Захід відбудеться за ініціативи співголів Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості» та за підтримки міжнародних партнерів. Організатор - Громадська організація «Український Жіночий Конгрес».

Учасники і учасниці обговорять проблемні питання ґендерної політики в Україні, міфи та стереотипи щодо участі жінок у різних сферах суспільного життя, впровадження інституційних механізмів щодо ґендерної рівності та недискримінації у прийнятті управлінських рішень тощо.

Плануються наступні дискусійні платформи:

• Українські та світові тренди у політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

• Як впливають міжнародні зобов’язання на дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері безпеки: український та світовий досвід

• Розширення економічних можливостей для жінок, подолання дискримінації на робочому місці та у підприємництві.

• Особливості національних стереотипів щодо жінок і чоловіків

• Чоловіки у декреті та відповідальне батьківство

• Наставництво та жіноче партнерство

Учасники: Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, Міністр з питань ветеранів Ірина Фріз, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, народні депутатки – співголови Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості» Олена Кондратюк, Марія Іонова, Світлана Войцеховська, Альона Бабак.

До участі у Конгресі запрошені представники виконавчої влади, міжнародних організацій, посольств країн США, Великої Британії, Швеції, Франції, Іспанії, Португалії, Канади, Норвегії, Литви, активісти неурядових організацій та громадські діячі, жінки – військові, підприємиці, а також чоловіки, що активно підтримують ґендерний паритет.

Час і місце проведення: Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька,1, Fairmont Grand Hotel, початок реєстрації 8-30.

Акредитація: до 18-00 6 грудня, анкета для реєстрації ЗМІ – https://goo.gl/forms/nwxjdvMCaXO3rdtl2

Контактна особа: прес-секретар Українського Жіночого Конгресу у Києві – Ольга Гришина, 067-466-74-94, press.womenua.today@gmail.com

Сайт Конгресу: http://womenua.today/