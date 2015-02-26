Найкраща антикризова інвестиція!!! Курс – 8.0!

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«Не панікувати» - це мантра кожного українця зараз. А як не панікувати? У країні криза, гривня б'є антирекорди.
Ми знаємо секрет - рівень стресу знижується за допомогою спорту!
Уявіть, ви плаваєте в одному з 80 ультрасучасних спортивних басейнів Sport Life, релаксуєте - і раптом курс долара вже не такий страшний.
Або так: ви біжите по доріжці в одному з 120 тренажерних залів Sport Life, біжите - і на 10 кілометрі захмарні ціни на бензин залишаються далеко позаду.
А може, ви сидите у позі лотоса на Трай йозі чи займаєтесь будь-яким з 350 групових тренувань у Sport Life - і розумієте, що у вас немає проблем. Ви живете у гармонії зі Всесвітом.
А раптом несподівано на сеансі масажу у будь-якому зі 100 масажних кабінетів в SPA-комплексі Sport Life ви усвідомлюєте, що відкладення солей у шийному відділі - набагато важливіше для вас, ніж вартість гречки у супермаркеті.
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