Туристи шикуються в чергу заради фото: ця вулиця має лише 31 см завширшки

Місцеві жителі навіть перевіряють нею успіхи в схудненні.

У німецькому Ройтлінгені є прохід, який легко сплутати зі щілиною між двома будинками. Утім, це повноцінна вулиця, ба більше, вона офіційно визнана найвужчою у світі та внесена до Книги рекордів Гіннесса. Про це розповідає видання Polsat News.

Ідеться про Шпроєргофштрасе, яка розташована в історичній частині Ройтлінгена, приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта, у землі Баден-Вюртемберг. Вулиця пролягає між будинками під номерами 9 і 11. Її довжина близько 3,8 метра, а ширина коливається від 50 сантиметрів до лише 31 сантиметра в найвужчому місці. Тож більшості дорослих доводиться йти бочком.

З обох боків проходу висять таблички німецькою та англійською, які повідомляють перехожим, що вони стоять біля найвужчої вулиці світу.

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Своєю появою вулиця завдячує великій пожежі 1726 року, що знищила значну частину міста. Під час відбудови будинки зводили впритул один до одного й не надто зважали на протипожежні правила, які вимагали залишати між ними відстань. Так між двома кам'яницями і з'явилася вузька шпарина.

Довгий час ніхто не знав, що це взагалі таке з юридичного погляду. Лише 1820 року міський чиновник визнав прохід публічною вулицею. За переказами, він і сам без особливих зусиль крізь нього протиснувся. Сьогодні Шпроєргофштрасе значиться в міському реєстрі під номером 77.

Представники Книги рекордів Гіннесса заміряли вулицю в лютому 2006 року й визнали її найвужчою на планеті. Відтоді сюди їдуть туристи, які намагаються пройти крізь неї або хоча б сфотографуватися біля таблички з рекордом.

Для самих жителів міста вулиця стала своєрідною міркою. Як писала британська газета The Guardian, деякі з них, сидячи на дієті, кажуть "щойно протиснуся крізь щілину, досягну омріяної ваги".

Проте рекордсменка могла й зникнути. Згодом стіна будинку номер 9 почала випинатися в бік проходу, бо старі дерев'яні балки просякли водою. На рівні голови прохід став значно вужчим за 31 сантиметр. Якби пройти ним стало неможливо, вулиця втратила б свій статус, а разом із ним і місце в Книзі Гіннесса.

Перед міською владою постала непроста дилема. Знесення будинку розв'язало б проблему, але тоді прохід став би надто широким, і рекорд однаково було б втрачено. Тому старий будинок вирішили укріпити й стабілізувати. Завдяки цьому вдалося зберегти і кам'яницю, і саму вулицю.

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