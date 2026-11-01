Сітки, 'мангали' та шини: РФ гарячково імпровізує, аби захистити 'тіньовий флот', – WSJ

Це ще одне наочне підтвердження того, що російський флот втратив контроль у Чорному морі.

Росія почала оснащувати свої нафтові танкери "тіньового флоту" захисними сітками, металевими клітками та автомобільними шинами, щоб убезпечити себе від атак українських безпілотників. Ця гарячкова імпровізація свідчить про повну втрату Росією контролю в Чорному морі, пише The Wall Street Journal.

За даними стамбульського морського аналітика та спостерігача Йорука Ішіка, з серпня через Босфор пройшло щонайменше 60 суден, оснащених подібними засобами захисту від дронів – практично всі вони перебувають під санкціями США та інших західних країн через перевезення російської нафти.

На думку військових експертів, які вивчили знімки, сітки, якими обвішані російські нафтові танкери, – це, судячи з усього, імпровізований захід: їх поспішно встановили, щоб прикрити найбільш вразливі вузли суден, наприклад, компоненти рухової установки. Ще один спосіб захисту – підвішування автомобільних шин уздовж бортів; це примітивний, але дієвий метод, покликаний завадити дрону врізатися в судно та вивести його з ладу.

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"Це ще одне наочне свідчення того, що російський флот втратив контроль у Чорному морі. Для Росії можливість отримання іноземної валюти опинилася під серйозною загрозою", – каже Ішік.

При цьому WSJ зазначає, що російські нафтові танкери захищені набагато слабше, ніж військові об’єкти РФ, які вже були укріплені на випадок атак безпілотників. Удари по танкерах також є частиною ширшої кампанії України, спрямованої на посилення економічного тиску на Росію.

"Тіньовий флот" є вразливою ланкою російської фінансової системи. Ці застарілі танкери діють поза рамками глобальних норм страхування та регулювання судноплавства, що означає, що такі судна часто застраховані російськими банками, які користуються державною підтримкою, і саме вони забезпечують їхнє страхове покриття.

"Вони цілеспрямовано намагаються чинити тиск на російську банківську систему та її можливості щодо фінансування страхування", – зазначив аналітик Ерік Вудс.

Раніше Україна повідомляла про атаки на російські танкери із застосуванням морських безпілотників, що рухаються по поверхні води. На думку військових аналітиків, поява на суднах "тіньового флоту" засобів захисту від дронів свідчить про нові тенденції: тепер робляться спроби убезпечити судна від FPV-дронів, здатних діяти на середніх і далеких відстанях.

"Це стане глобальною тенденцією, – зазначає Семюел Бендетт, експерт з військової робототехніки з аналітичного центру CNA, коментуючи використання захисних сіток і решіток. – Це найдешевший і найпростіший спосіб захистити судно від БПЛА".

Ситуація в Чорному морі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією щодо можливості відкриття цивільного судноплавства в Чорному морі, зокрема для експорту сільськогосподарської продукції. Він повідомив, що Туреччина, Єгипет та Індія запропонували забезпечити безпечне плавання суден під своїми прапорами. Вони зможуть заходити як в українські, так і в російські порти та перевозити продовольство.

Раніше Туреччина закликала Росію та Україну припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі та попередила, що залишає за собою право вживати законних заходів у разі ударів по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким компаніям.

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