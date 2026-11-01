У Росії після атаки дронів сильно пошкоджено один із найбільших НПЗ (відео)

За три дні було атаковано три великі нафтопереробні заводи в Росії.

У Нижньогородській області Росії цієї ночі та вранці лунали вибухи, в результаті атаки зазнав значних пошкоджень місцевий нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижньогороднефтеоргсинтез" – один із найбільших у Росії.

Відео та фото з наслідками атаки почали з’являтися близько 4-ї ранку. На них видно результати удару по НПЗ – пожежу та величезний стовп диму.

OSINT-аналітики пишуть, що, ймовірно, пожежа після атаки виникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600.

Відео дня

Місцева влада вже підтвердила атаку. Так, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що в результаті ударів БПЛА "промислове підприємство" у Кстовському районі зазнало "значних пошкоджень".

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який виробляє пальне та мастильні матеріали. Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік або приблизно 340 тисяч барелів на добу.

Удари по Росії – новини

Нагадаємо, вранці 30 жовтня в російському Новокуйбишевську Самарської області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі потужністю близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

А 31 жовтня в Уфі безпілотники атакували Північну промислову зону, де фактично впритул один до одного розташовані одразу три нафтопереробні заводи.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Україна погодилася зробити паузу в атаках на російські НПЗ. Однак українські чиновники у коментарі The Kyiv Independent спростували цю інформацію.

Вас також можуть зацікавити такі новини: