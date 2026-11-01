Конституційна криза у Польщі: дії президента Навроцького назвали тривожними

Вони додали, що загалом криза навколо Конституційного трибуналу триває не мало й не багато – а понад 10 років.

Група колишніх голів Конституційного трибуналу підтримала новообраних суддів і розкритикувала дії президента Польщі Кароля Навроцького.

Як пише видання Natemat, четверо екс-суддів виступили із заявою щодо хаосу навколо Конституційного трибуналу. У ній йдеться про те, що законний статус мають судді, яких призначив Сейм. Вони додали, що загалом криза навколо Конституційного трибуналу триває не мало-не багато – а понад 10 років, оскільки до складу судових колегій входять "неправильно призначені особи" і немає "законно обраних суддів".

До того ж, як зазначили екс-судді, Конституційний трибунал "очолює особа, обрана за неправильною процедурою".

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"Ця ситуація викликає занепокоєння і вимагає рішучих дій для відновлення авторитету цієї установи та суспільної довіри. Поведінка президента Польщі, який протягом багатьох місяців... блокував можливість вступу на посаду суддів, призначених Сеймом, і вчора зробив пряму спробу порушити автономію Конституційного трибуналу, безумовно, не сприяє досягненню цієї мети", – йдеться у заяві.

Конституційна криза в Польщі: новини

Криза розпочалася у 2015 році після приходу до влади партії "Право і справедливість" (PiS). Тоді виникла суперечка щодо призначення суддів Конституційного трибуналу: нова влада відмовилася визнавати частину призначень, зроблених попереднім парламентом, і провела власні. Це призвело до тривалого протистояння між урядом, президентом і судовими органами.

Новий етап кризи розгорнувся наприкінці жовтня цього року. Приводом став конфлікт навколо шести суддів, обраних польським парламентом у березні. Президент Кароль Навроцький прийняв присягу лише у двох із них, а решта четверо склали її в парламенті без участі глави держави. Чинна адміністрація Конституційного трибуналу відмовилася визнавати ці призначення.

30 жовтня суддя Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника, заявивши, що тимчасово бере керівництво установою на себе. Це спричинило протистояння в будівлі суду та протести. Навроцький назвав те, що сталося, незаконним захопленням державного органу.

Конфлікт створює правову невизначеність і посилює протистояння між президентом та урядом. Станом на 1 листопада компромісу не знайдено.

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