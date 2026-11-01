У Кремлі придумали, як перекласти на Україну провину за зрив мирних переговорів, – ISW

У Кремлі намагаються представити далебобійні удари України як перешкоду для переговорного процесу.

У Кремлі зробили чергову спробу перекласти на Україну відповідальність за власну відмову від конструктивних мирних переговорів. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, Кремль намагається представити далекобійні удари України по території Росії як перешкоду для переговорного процесу.

Так, 30 жовтня глава російського МЗС Сергій Лавров висловив невдоволення українськими ударами по глибокому тилу Росії, заявивши, що подібні дії нібито не свідчать про підготовку України до переговорів. При цьому Лавров ігнорує той факт, що сама Росія щодня завдає ударів по Україні, а також те, що Кремль неодноразово відхиляв пропозиції США та України щодо введення мораторію на удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, підкреслюють в ISW.

Аналітики нагадують, що Кремль уже неодноразово використовував українські удари – як реальні, так і передбачувані – щоб зняти з себе відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах; зокрема, це відбувалося після повідомлень про удар по резиденції Путіна в Новгородській області в грудні 2025 року, а також після удару по окупованому Хорлу в Херсонській області в січні 2026 року.

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Крім того, Кремль продовжує спроби виключити європейських лідерів із процесу мирних переговорів – Лавров заявив, що європейці намагаються "втиснутися" в переговорний процес, і поставив під сумнів доцільність їхньої участі.

Нещодавно Кремль знову публічно озвучив вимогу про повернення НАТО до кордонів 1997 року. При цьому останніми днями Кремль неодноразово наполягав на тому, щоб європейські лідери не брали участі в переговорах щодо припинення війни.

Припинення вогню в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що угода про завершення війни в Україні "вже близько".

Він також заявив, що найближчим часом відбудеться його зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За словами американського президента, у переговорах щодо війни в Україні вже досягнуто серйозного прогресу, а саме зустріч лідерів, на його думку, може дати ще більший результат.

Тим часом у Путіна заявили, що Москва не збирається припиняти бойові дії проти України навіть на час переговорів.

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