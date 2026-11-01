Зима стрімко увірветься до Європи: місцями випаде до 50 см снігу

Найсильніше зима вдарить у регіоні, де сніг лягатиме не лише високо в горах, а й на дорогах.

Уже в середині листопада в Європі можуть розгулятися потужні снігопади, а місцями випаде до пів метра снігу. Синоптики вказали, які країни опиняться в епіцентрі негоди та коли чекати перших заметів. Про це повідомляє портал DobraPogoda24.

За прогнозами метеорологів, наступного тижня над заходом, північним заходом, а частково й над центром та сходом континенту посилиться антициклон. Натомість поза його межами пануватимуть зони низького тиску, які й принесуть сніг. У багатьох регіонах утвориться сніговий покрив, що зможе протриматися певний час.

Синоптики виділяють три зони, де найближчим часом можливі снігопади. Перша охопить захід, північний захід і північ Скандинавії, друга зачепить гірські райони Балкан. Найпотужніша сформується в Альпах, де зима прийде з усією силою.

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Причина в холодному повітрі, яке просуватиметься на південь Європи. Над теплим морем воно спричинить появу циклону, а той згодом об'єднається з іншим, що спускатиметься з півночі. Як зазначають метеорологи, найінтенсивніші снігопади очікуються приблизно 10–13 листопада, хоча терміни можуть зсунутися на два дні в будь-який бік.

Під удар потрапить смуга від кордону Франції та Італії через південь і схід Швейцарії, північ Італії аж до півдня та південного заходу Австрії. За прогнозом, там насипле від 10 до 50 см снігу, а подекуди й більше. Сніг почне випадати вже з висоти близько 900–1000 метрів над рівнем моря, тож негода не обмежиться лише високогір'ям.

Через це, як попереджають синоптики, на багатьох дорогах можливий справжній транспортний колапс. Особливо складно буде на підйомах, які можуть замести повністю, адже снігопади супроводжуватимуться сильними хуртовинами та заметілями.

Водночас біля України ситуація поки що буде зовсім іншою. У Польщі через стійкий антициклон опадів очікується мало, а сніг у першій декаді листопада якщо й з'явиться, то лише епізодично й переважно в горах та передгір'ях. Утім, за оцінками метеорологів, перший сніг на рівнинах може випасти орієнтовно 7–15 листопада, якщо до країни таки наблизиться циклон із атмосферним фронтом.

Клімат Європи

Нагадаємо, що у XVII столітті Східна Європа пережила щонайменше 55 надзвичайно суворих зим, понад половина з яких припала на період після 1645 року. Річки тоді замерзали так сильно, що кригою пересувалися війська, а в 1665 році сніг випав навіть 1 травня й знищив урожай.

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