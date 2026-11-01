РФ заявила про збиття 674 українських літаків: Forbes розкрив, що не так з російською статистикою

До початку повномасштабного вторгнення Україна всього мала приблизно 130 військових літаків, ще 82 були передані іноземними партнерами.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська нібито знищили 674 українські літаки. Однак ця цифра значно перевищує загальну кількість авіатехніки, яку Україна мала на початку війни та отримала від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Forbes. Зокрема, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), до початку повномасштабного вторгнення Україна мала приблизно 130 військових літаків. Ще 82 машини були передані іноземними партнерами, а 99 додаткових літаків обіцяли поставити. Таким чином, навіть з урахуванням усіх обіцяних поставок загальна кількість літаків не наближається до 674.

Водночас незалежний проєкт Oryx, який фіксує втрати військової техніки за фото- та відеодоказами, задокументував 122 втрачені українські літаки.

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Forbes зазначає, що значні розбіжності спостерігаються в російських звітах і щодо інших категорій озброєння.

"Ці розбіжності підкреслюють складність точної оцінки втрат на полі бою, ймовірність навмисного завищення даних у звітах, а також роль інформаційної війни у ​​формуванні уявлень про конфлікт", - пише видання.

Найбільші розбіжності між російськими даними та реальною кількістю наявної в України техніки стосуються артилерії та бронетехніки. Зокрема, РФ заявила, що знищила 36 845 одиниць української артилерії – це більш ніж у 10 разів перевищує загальну кількість артилерійських систем, які були в розпорядженні України протягом усієї війни. Незалежні спостерігачі задокументували 1302 втрати.

Також Москва стверджує, що знищила 31 467 українських танків та бронемашин, тоді як Oryx підтверджує 5132 такі втрати.

У виданні наголошують, що хоча розбіжності щодо артилерії та бронетехніки є більш масштабними, дані про авіацію викликають додаткові запитання щодо достовірності російських заяв.

"На відміну від багатьох видів наземної техніки, бойові літаки є надзвичайно цінними активами: їхні втрати мають серйозніші наслідки, і їх легше задокументувати. Після знищення літака залишаються уламки, які можна ідентифікувати, або інші докази – наприклад, повідомлення про загибель пілотів чи їхнє катапультування, – що допомагає підтвердити факт втрати", - мовиться у матеріалі.

Втрати російської авіації

Як повідомляв УНІАН, за останні п’ять тижнів російська військова авіація втратила близько 13 літальних апаратів. До їхнього числа входять щонайменше сім винищувачів-бомбардувальників Су-34, знищених на землі українськими ракетами та безпілотниками, стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і два винищувачі Су-30СМ, що зазнали катастроф, а також винищувач п’ятого покоління Су-57, який, за наявними даними, згорів під час запуску двигуна.

Український проєкт з аналізу відкритих даних "Око Гора" (Oko Gora) зафіксував втрату 11 російських бойових літаків та одного вертольота лише за жовтень, ще два Су-34 отримали пошкодження. З урахуванням катастрофи Ту-95МС 29 вересня загальна кількість втрачених літальних апаратів з кінця вересня сягнула приблизно 13 одиниць.

Зазначається, що найзначніші втрати припали на частку Су-34 - літаків, які Росія найчастіше використовує для нанесення ударів авіабомбами з плануючим польотом по українських містах і позиціях на лінії фронту.

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