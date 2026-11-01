Українську балістичну ракету FP-7 використовувати зараз недоцільно, - Штілерман

За його словами, FP-7 коштує близько 600 тисяч доларів.

Балістична ракета FP-7 станом на сьогодні вже була перевірена в бою, але її використання наразі економічно недоцільне. Про це заявив співвласник Fire Point Денис Штілерман в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Фламінго" виробляється, згідно з замовленням, вона застосовується, показує результати, вона вже в серії. FP-7 пройшла бойове застосування", - сказав він.

Водночас, за його словами, FP-7 коштує близько 600 тисяч доларів. Він зазначив, що це значно менше за американські ATACMS, однак для доставки 200-кілограмової бойової частини на відстань близько 300 км компанія має дешевші засоби.

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"Доставляти 200 кг на 300 км за 600 тисяч доларів, коли ти можеш це робити за 50 тисяч доларів, немає ніякого сенсу. Тому що таку саму бойову частину вагою близько 200 кг має (безпілотник) FP-2. Але за конструкцією у бойовій частині балістичної ракети значно менше вибухівки, тому що їй потрібно мати дуже міцний корпус, якщо це не касетна бойова частина", - сказав він.

Штілерман додав, що економічний сенс у застосуванні FP-7 з’явиться після кодифікації та прийняття на озброєння версії з касетною бойовою частиною.

"Ми можемо за ті ж самі гроші послати 16 FP-2, які принесуть у 16 разів більше бойових частин і виконають у 16 разів більше місій", - зазначив він.

Крім того, він розповів, що ракети FP-9 зараз проходять фінальні випробування, а бойове застосування цієї моделі ракети очікується найближчим часом.

Ракети FP-7 – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії. Це тактична балістична ракета з дальністю до 300 км.

Фахівці й далі працюють над її удосконаленням, зокрема, щодо збільшення дальності польоту для ураження цілі.

Ракета FP-7 може нести бойову частину вагою 200 кілограмів. Похибка ураження цілі – до 15 метрів, як заявляють виробники. Це набагато дешевший аналог ракети ATACMS.

Ракети ATACMS та HIMARS у 2022-2023 роках значно сповільнили наступальні дії росіян. Зокрема, коли у перший рік повномасштабного вторгнення росіяни просувалися та витісняли українські сили зі східних регіонів.

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