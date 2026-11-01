Тріумф пропаганди: африканці більше захоплюються РФ, ніж Францією, - ЗМІ

Більшість молодих африканців вважають Росію позитивною силою на континенті.

Вплив Росії серед молодого населення африканських країн помітно зріс за останні два роки. За рівнем сприйняття її міжнародного впливу Москва поступається Китаю, але вже випереджає Францію, яка донедавна була найвпливоішою країною для цього регіону завдяки своїм культурнім та економічним зв'язкам з колишніми колоніями. Про це пише South China Morning Post із посиланням на результати дослідження African Youth Survey 2026, проведеного на замовлення південноафриканського фонду Ichikowitz Family Foundation.

У березні дослідники опитали 4901 респондента віком від 18 до 24 років у 16 африканських країнах. Росію впливовою державою назвали 54% учасників опитування. Для порівняння, у попередньому дослідженні два роки тому цей показник становив 44%. Франція отримала 47%.

Водночас позитивно російський вплив оцінюють 83% молодих людей, які відзначили присутність Москви на континенті. Ще 86% респондентів вважають Росію сильним або певною мірою дружнім союзником.

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Найвищі показники зафіксували у Буркіна-Фасо, де про вплив Росії заявили 95% опитаних. У Республіці Конго цей показник становив 69%, а в Чаді – 65%. Усі три країни раніше були французькими колоніями. Росія посилювала там свої позиції на тлі скорочення французької присутності, зокрема після виведення французьких військ із низки держав Сахелю у 2022–2023 роках.

Засновник фонду Івор Ічиковіц наголосив, що "Росія досягла того, що ще кілька років тому було б важко уявити". Москва вже випередила Париж за рівнем сприйняття свого впливу, а значна частина молодих африканців вважає її союзником.

Водночас дослідження виявило занепокоєння зовнішнім втручанням: 80% опитаних турбує вплив іноземних держав, тоді як два роки тому таких було 72%. Серед пріоритетів у співпраці з партнерами 39% назвали захист природних ресурсів, 34% – повагу до суверенітету, а 43% – отримання економічних вигод, зокрема інвестицій в інфраструктуру.

Як зазначає видання, посилення російської присутності відбувається на тлі зростання стратегічного значення Африки для Москви та Пекіна. За оцінкою експертів, Росія традиційно робила ставку на військову співпрацю, однак тепер дедалі більше уваги приділяє доступу до корисних копалин, енергетичній і продовольчій безпеці та альтернативним міжнародним платіжним системам.

Водночас Китай залишається привабливішим партнером для африканської молоді, вплив Індії також зростає. У публікації підсумовують, що попри зацікавленість міжнародною співпрацею, молоді африканці не хочуть втрачати контроль над власними ресурсами та державним суверенітетом.

Росія та Африка

Як писав УНІАН, Росія активно експлуатує природні ресурси Африки, використовуючи військову присутність для контролю над родовищами та видобутком корисних копалин. Зокрема, російські структури, включно з наступниками ПВК "Вагнер", контролюють шахти в Центральноафриканській Республіці та отримали ліцензії на видобуток золота в Буркіна-Фасо, а золото з континенту відіграє ключову роль у фінансуванні військової машини РФ.

Одночасно Росія викачує людські ресурси з Африки, вербуючи місцевих жителів для участі у війні проти України. За даними українського МЗС, Росія завербувала щонайменше 2982 особи з 37 африканських країн, з яких сотні загинули. Російська армія створила розгалужену мережу вербувальників по всьому континенту, залучаючи сотні людей, зокрема з Кенії та інших країн, часто під фальшивими обіцянками, після чого відправляє їх на фронт в умовах жорстокого поводження. Також фіксуються випадки вербування жінок з Африки для роботи на виробництві дронів у Росії під виглядом програм навчання та працевлаштування.

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