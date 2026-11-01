Єврокомісія озвучила свою позицію щодо конституційної кризи в Польщі

У Єврокомісії наголосили, що польська влада має забезпечити роботу Конституційного трибуналу.

Європейська комісія заявила, що призначення восьми нових членів Конституційного трибуналу Польщі належить до конституційних повноважень польського парламенту – Сейму. Про це повідомляє Euronews.

У Єврокомісії наголосили, що польська влада має забезпечити роботу Конституційного трибуналу відповідно до національної конституції та практики Суду Європейського Союзу.

"Призначення восьми нових членів Конституційного трибуналу належить до конституційних повноважень Сейму, парламенту Польщі", – заявив речник Комісії в інтерв’ю Euronews у суботу.

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Представник Єврокомісії також нагадав про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року. Воно зобов'язує польську владу "утриматися від перешкоджання вступу на посаду та виконання судових обов’язків суддями, призначеними Сеймом у березні 2026 року".

Там також додали, що уважно стежать за ситуацією.

Конституційна криза в Польщі: новини

Як повідомляв УНІАН, криза розпочалася у 2015 році після приходу до влади партії "Право і справедливість" (PiS). Тоді виникла суперечка щодо призначення суддів Конституційного трибуналу: нова влада відмовилася визнавати частину призначень, зроблених попереднім парламентом, і провела власні. Це призвело до тривалого протистояння між урядом, президентом і судовими органами.

Новий етап кризи розгорнувся наприкінці жовтня цього року. Приводом став конфлікт навколо шести суддів, обраних польським парламентом у березні. Президент Кароль Навроцький прийняв присягу лише у двох із них, а решта четверо склали її в парламенті без участі глави держави. Чинна адміністрація Конституційного трибуналу відмовилася визнавати ці призначення.

30 жовтня трибунал повідоми, що голову суду Богдана Свечковського та віцеголову Бартоломея Соханського було відсторонено від посад. Перед будівлею Конституційного суду зібрався мітинг. Серед присутніх, зокрема, були голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, колишня голова Конституційного суду Юлія Прилебська, а також Богдан Свєчковський.

Після оголошення про відсторонення керівництва біля будівлі Конституційного трибуналу зібралися протестувальники. Серед них були представники опозиційної партії "Право і справедливість", зокрема її депутати та керівництво. Під час акції сталися сутички з поліцією.

Качинський звинуватив уряд у спробі державного перевороту.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що суперечка навколо Конституційного трибуналу країни давно перестала бути суто внутрішньою справою. За його словами, у неї втрутилися сили, яким вигідно бачити польську демократію слабкою. Відповідальність за те, що зміни в роботі Конституційного трибуналу досі не вдається провести, прем'єр поклав на президента Польщі Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" (PiS).

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