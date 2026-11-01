Чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води: яка причина

Фахівці працюють над поверненням послуги в штатному режимі.

Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти столиці знеструмлено один із водопровідних об’єктів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта.

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"Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час. Фахівці "Київводоканалу" працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання", – додали в міській владі.

Удари по Києву – останні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Росія завдала удару по критичній інфраструктурі в Києві. Після цього у місті почалися перебої зі світлом. Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох об’єктів критичної інфраструктури в столиці впав тиск у системі водопостачання.

Енергетики та працівники комунальних служб працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з об’єктів критичної інфраструктури столиці.

Нормальну роботу водопостачання та каналізації в усіх районах змогли відновити 31 жовтня.

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