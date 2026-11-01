У Києві ввели екстрені відключення світла

Компанія звернулися до мешканців столиці.

У Києві 1 листопада почали знеструмлювати будинки поза графіком. Енергосистема столиці не витримує постійних ворожих ударів, тож довелося вдатися до екстрених заходів. Про це повідомили в ДТЕК.

"Через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення", – наголосили в компанії.

За словами енергетиків, бригади вже взялися лагодити пошкоджене обладнання. Втім, виїжджати на об'єкти фахівці можуть далеко не завжди, адже все залежить від того, наскільки безпечно в місті.

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"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян", – додали в ДТЕК.

Удар по ТЕЦ - наслідки

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що після удару по одній зі столичних ТЕЦ кияни сидять без світла по 16-18 годин на добу. Окупанти пошкодили відкриті розподільчі пристрої, тож, за його прогнозом, відновити електропостачання вдасться приблизно до середини наступного тижня. Водночас на старті опалювального сезону ця атака не позначиться, запевнив фахівець

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