Італія витрачає десятки мільйонів євро на обслуговування російських яхт, - CNN

Конфісковані російські яхти стали тягарем для італійських платників податків.

Італійські платники податків змушені щороку витрачати мільйони доларів на утримання розкішних яхт російських олігархів, заарештованих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Витрати включають оплату роботи екіпажів, охорону, пальне, страхування та технічне обслуговування суден, пише CNN.

Одним із найдорожчих прикладів стала парусна яхта "A" російського мільярдера Андрія Мельниченка. Судно завдовжки 142 метри і вартістю близько 600 млн доларів перебувало на технічному обслуговуванні в італійському порту Трієст у березні 2022 року, коли проти російських олігархів почали запроваджувати санкції. Відтоді яхта залишається під арештом.

За словами мера Трієста Роберто Діп'яцци, її утримання обходиться приблизно у 30 тисяч доларів на день, або майже 11 млн доларів на рік. Ці кошти йдуть, зокрема, на зарплати 20 членам екіпажу, пальне для генераторів, охорону та страхування.

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"Зрештою, йому дешевше буде купити нову яхту, ніж відшкодувати все, що ми витратили", – заявив мер, коментуючи перспективи повернення судна власнику після можливого скасування санкцій.

Як пояснює CNN, італійське законодавство зобов'язує державу підтримувати заарештовані судна в належному стані, не дозволяючи їм іржавіти або тонути. У 2025 році Суд Європейського Союзу підтвердив право Італії продовжувати арешт яхти Мельниченка.

Іншим дорогим об'єктом стала 142-метрова "Шехерезада" в порту Марина-ді-Каррара. Її вартість оцінюють у 700 млн доларів. Попри те, що формально судно пов'язують із колишнім керівником компанії "Роснєфть" Едуардом Худайнатовим, опозиціонер Олексій Навальний стверджував, що фактичним власником є Володимир Путін. За повідомленнями місцевої преси, утримання яхти вже коштувало тосканським платникам податків понад 15 млн доларів.

Крім того, Італія оплачує утримання яхт Lady M та Lena, пов'язаних із російськими мільярдерами Олексієм Мордашовим і Геннадієм Тимченком.

"Багато хто, як-от мер Трієста Діп'яцца, вважає, що платники податків не повинні оплачувати утримання іграшок олігархів", – пише видання.

Водночас CNN зазначає, що інші європейські країни обирають інші підходи: зокрема, Гібралтар продав заарештовану російську яхту Axioma на аукціоні за 37,5 млн доларів, тоді як Чорногорія залишила конфісковану Luminosity руйнуватися в порту.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 10 російських компаній і 19 осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку "Рассвєт", яку РФ планує використовувати для управління військами, дронами та ракетами у війні проти України. Під обмеження потрапили розробники й постачальники компонентів для проєкту.

Також ми розповідали, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій заради поліпшення відносин із Росією та сприяння припиненню війни в Україні. Фонд, який раніше потрапив під санкції адміністрації Джо Байдена, нині бере участь в організації поставок російського дизельного палива до США та відіграє важливу роль у переговорах між сторонами.

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